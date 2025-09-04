Дефицит молока в Киевской области уже влияет на внутренний рынок, ведь летом 2025 украинцы столкнулись с ощутимым повышением цен на молочные продукты, сообщает Politeka.

Средняя стоимость литра молока в супермаркетах составляет 39-45 гривен, а пачка сливочного масла весом 180 г по акции продается от 73,70 грн. По словам аналитика "Инфагро" Максима Фастеева, предложение сырья будет постепенно расти, но высокая цена на масло обусловлена ​​значительным спросом на жир и протеин.

Специалисты отмечают, что европейский спрос на укр. снижается, а поставки в ЕС, несмотря на первоначально ожидаемую квоту до конца июля, продлится еще несколько недель. Это замедление экспорта увеличит объем продукта на внутреннем рынке, что может привести к снижению цены. В то же время, рынок находится в состоянии перегрева, поэтому производители и дистрибьюторы уже пересматривают политику продаж.

Сезонное уменьшение надоев, потребность в протеине для экспорта и формирование запасов масла повлияли на стоимость молочных продуктов. В августе цены на молоко выросли до 41,5 грн/л, в то время как масло поднялось с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются дороже на 10–20% по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что удорожание связано с сокращением количества молочных хозяйств, уменьшением поголовья коров и удорожанием энергоресурсов и кормов. «Меньше коров – меньше молока, поэтому расценки будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. В отсутствие государственной поддержки и доступных кредитов они могут вырасти еще на 5–7%», – отметил эксперт.

Увеличение предложения со стороны фермерских кооперативов поможет несколько стабилизировать рынок, но эффект будет временным. Потребителям советуют планировать закупки и ориентироваться на акционные предложения, чтобы минимизировать расходы по молочным продуктам в сентябре. Следовательно, дефицит молока в Киевской области уже формирует новые реалии для домохозяйств.

Источник: Фокус

