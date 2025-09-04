Для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги у Полтавській області для пенсіонерів та інших категорій українців заявнику необхідно подати повний пакет документів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається в рамках проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду «Карітас».

«Карітас» за підтримки міжнародної організації CRS Catholic Relief Services оголосив про початок реєстрації на отримання гуманітарної допомоги у Полтавській області для пенсіонерів та інших категорій українців на покриття витрат на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/26 років. Програма розрахована на домогосподарства, які проживають у сільській місцевості на території Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Для того, щоб не пропустити можливість скористатися допомогою, мешканцям рекомендується уважно слідкувати за графіком виїздів мобільної групи, яка здійснюватиме реєстрацію у різних населених пунктах. Інформація про дати та місця виїздів буде заздалегідь оприлюднена організацією.

Отримати гуманітарну допомогу у Полтавській області для пенсіонерів та інших категорій українців можуть внутрішньо переміщені особи, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. До таких категорій належать:

люди з інвалідністю першої та другої групи або з інвалідністю з дитинства;

особи похилого віку, старші за 60 років;

одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері, які годують дітей віком до 3 років;

батьки прийомних неповнолітніх дітей;

люди з важкими захворюваннями, під якими розуміються хвороби, що суттєво обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, що не покривається доходом родини;

багатодітні сім’ї, у яких виховуються три та більше неповнолітніх дітей.

Для реєстрації на отримання допомоги заявнику необхідно подати повний пакет документів. Серед обов’язкових документів:

паспорт громадянина України (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідка ВПО, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;

рахунок IBAN для зарахування фінансової допомоги;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

документи, що підтверджують рівень доходу сім’ї: довідка про доходи з податкової служби, довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через додаток Дія або на офіційному сайті Пенсійного фонду), довідка з Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування про отримання пенсій та соціальних виплат, а також довідка або заява від фізичної особи-підприємця (ФОП) із декларацією про доходи за квартал.

Важливо зазначити, що участь у програмі має певні обмеження. Вона надається лише домогосподарствам, які не отримували аналогічну допомогу від інших організацій. Програма розрахована виключно на ВПО, зареєстрованих у 2024 або 2025 році. Крім того, до участі допускаються домогосподарства, де середній дохід на одну особу не перевищує 6160 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.