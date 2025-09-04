Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас".
"Каритас" при поддержке международной организации CRS Catholic Relief Services объявил о начале регистрации на получение гуманитарной помощи в Полтавской области для пенсионеров и других категорий украинцев на покрытие расходов на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/26 годов. Программа рассчитана на домохозяйства, проживающие в сельской местности на территории Зинковской и Полтавской территориальных общин.
Для того чтобы не упустить возможность воспользоваться ею, жителям рекомендуется внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, которая будет осуществлять регистрацию в разных населенных пунктах. Информация о датах и местах выездов будет заранее обнародована организацией.
Получить гуманитарную помощь в Полтавской области для пенсионеров и других категорий украинцев могут внутренне перемещенные лица, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости. К таким категориям относятся:
- люди с инвалидностью первой и второй группы или инвалидностью с детства;
- пожилые люди старше 60 лет;
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери, кормящие детей младше 3 лет;
- родители приемных несовершеннолетних детей;
- люди с тяжелыми заболеваниями, под которыми понимаются болезни, существенно ограничивающие физические или психические возможности и требующие дорогостоящего лечения, не покрываемого доходом семьи;
- многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.
Для регистрации на получение поддержки заявителю необходимо предоставить полный пакет документов. Среди обязательных документов:
- паспорт гражданина Украины (оригинал);
- идентификационный код (оригинал);
- справка ВПЛ, подтверждающая статус внутренне перемещенного лица;
- счет IBAN для зачисления финансовой поддержки;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
документы, подтверждающие уровень дохода семьи: справка о доходах с налоговой службы, справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через приложение Действие или на официальном сайте Пенсионного фонда), справка из Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о получении пенсий и социальных выплат, а также справка или заявление за квартал.
Важно отметить, что участие в программе имеет некоторые ограничения. Она предоставляется только домохозяйствам, не получавшим аналогичное содействие от других организаций. Программа рассчитана исключительно на ВПЛ, зарегистрированных в 2024 или 2025 году. Кроме того, к участию допускаются домохозяйства, где средний доход на одного человека не превышает 6160 гривен.
