Для регистрации на получение гуманитарной помощи в Полтавской области для пенсионеров и других категорий украинцев заявителю необходимо предоставить полный пакет документов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас".

"Каритас" при поддержке международной организации CRS Catholic Relief Services объявил о начале регистрации на получение гуманитарной помощи в Полтавской области для пенсионеров и других категорий украинцев на покрытие расходов на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/26 годов. Программа рассчитана на домохозяйства, проживающие в сельской местности на территории Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Для того чтобы не упустить возможность воспользоваться ею, жителям рекомендуется внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, которая будет осуществлять регистрацию в разных населенных пунктах. Информация о датах и ​​местах выездов будет заранее обнародована организацией.

Получить гуманитарную помощь в Полтавской области для пенсионеров и других категорий украинцев могут внутренне перемещенные лица, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости. К таким категориям относятся:

люди с инвалидностью первой и второй группы или инвалидностью с детства;

пожилые люди старше 60 лет;

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери, кормящие детей младше 3 лет;

родители приемных несовершеннолетних детей;

люди с тяжелыми заболеваниями, под которыми понимаются болезни, существенно ограничивающие физические или психические возможности и требующие дорогостоящего лечения, не покрываемого доходом семьи;

многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.

Для регистрации на получение поддержки заявителю необходимо предоставить полный пакет документов. Среди обязательных документов:

паспорт гражданина Украины (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справка ВПЛ, подтверждающая статус внутренне перемещенного лица;

счет IBAN для зачисления финансовой поддержки;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

документы, подтверждающие уровень дохода семьи: справка о доходах с налоговой службы, справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через приложение Действие или на официальном сайте Пенсионного фонда), справка из Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о получении пенсий и социальных выплат, а также справка или заявление за квартал.

Важно отметить, что участие в программе имеет некоторые ограничения. Она предоставляется только домохозяйствам, не получавшим аналогичное содействие от других организаций. Программа рассчитана исключительно на ВПЛ, зарегистрированных в 2024 или 2025 году. Кроме того, к участию допускаются домохозяйства, где средний доход на одного человека не превышает 6160 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.