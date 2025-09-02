Графік відключення сітла у Дніпрі з 3 по 6 вересня важливо врахувати як підприємствам, так і мешканцям.

Графік відключення світла у Дніпрі з 3 по 6 вересня повідомляє про планові роботи на електромережах у місті, повідомляє Politeka.

3 вересня роботи проводитимуться з 08:00 до 18:00 за адресами: вул. Академіка Янгеля, 21; вул. Будівельників, 17 та 19А; вул. Енергетична, 8, 10, 10А; пров. Новокримський, 1-5, 7, 8; вул. Надії Алексєєнко, 106, 106А. Окрім того, з 10:00 до 16:00 відключення заплановані за адресами: вул. Робоча, 95, 97, 99.

Наступного дня, 4 числа, ремонт на електромережах триватимуть з 08:00 до 18:00 на вул. Надії Алексєєнко, 104, 104А. З 10:00 до 16:00 без електропостачання залишатимуться будинки за адресами: вул. Братів Горобців, 59 та 66; вул. Криворізька, 10; вул. Макарова, 8.

6 вересня планові відключення пройдуть з 08:00 до 16:00 на проспекті Богдана Хмельницького, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 132, 132А, 135; вул. Василя Сліпака, 51; вул. Квартальна, 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; вул. Перемоги, 113Б.

Плановий ремонт проводиться з метою обслуговування та ремонту електрообладнання, що забезпечить стабільну роботу мережі. Мешканцям рекомендують враховувати ці графіки під час планування використання побутових приладів та техніки.

Для зручності жителів Дніпра радять заздалегідь перевіряти свої електроприлади та при можливості підготувати альтернативні джерела живлення. Під час робіт на лініях буде обмежено доступ до електроенергії за вказаними адресами, тому важливо дотримуватися заходів безпеки та уникати використання техніки, що потребує підключення до мережі.

Графік відключення сітла у Дніпрі з 3 по 6 вересня важливо врахувати як підприємствам, так і мешканцям, щоб уникнути непередбачених ситуацій та планувати споживання електроенергії ефективно.

