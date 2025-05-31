Через новий графік руху транспорту у Дніпрі лада радить заздалегідь планувати свої маршрути та стежити за офіційними оновленнями.

Новий графік руху транспорту у Дніпрі запроваджують у зв’язку з ремонтом трамвайної колії біля ЦУМу, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалила Дніпровська міськрада, і обмеження триватимуть до кінця жовтня.

З 31 травня по 7 липня буде повністю перекрито проїзд та тротуари на перехрестях проспекту Дмитра Яворницького з вулицями Володимира Мономаха та Короленка. А з 31 травня по 30 жовтня звуження доріг очікується на ділянці вул. Володимира Мономаха – вул. Центральна – вул. В’ячеслава Липинського.

Трамвай № 1 не курсуватиме впродовж усього періоду робіт. Натомість маршрут № 7 змінить напрямок і тимчасово з’явиться трамвай № 1К (вул. Центральна – УДУНТ), який курсуватиме з 31 травня до 7 липня.

З 7 липня по 30 жовтня працюватиме оновлений маршрут трамваю № 1К від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану.

Також з 31 травня по 7 липня зупиняється рух тролейбусів № 4 та Б. Водночас тролейбус № 1 буде спрямовано через просп. Науки, Запорізьке шосе та просп. Б. Хмельницького. Маршрут № А отримав новий довгий об’їзний шлях, який пролягає майже через усі ключові вулиці центру.

Новий графік руху транспорту у Дніпрі — це серйозне випробування для містян, тому влада радить заздалегідь планувати свої маршрути та стежити за офіційними оновленнями. Зміни торкнуться тисяч пасажирів і триватимуть усе літо, частково — до кінця жовтня.

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