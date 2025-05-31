Через новый график движения транспорта в Днепре строй советует заранее планировать свои маршруты и следить за официальными обновлениями.

Новый график движения транспорта в Днепре вводится в связи с ремонтом трамвайного пути возле ЦУМа, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял Днепровский горсовет, и ограничения будут продолжаться до конца октября.

С 31 мая по 7 июля будет полностью перекрыт проезд и тротуары на перекрестках проспекта Дмитрия Яворницкого с улицами Владимира Мономаха и Короленко. А с 31 мая по 30 октября сужение дорог ожидается на участке ул. Владимира Мономаха – ул. Центральная – ул. Вячеслав Липинский.

Трамвай №1 не будет курсировать на протяжении всего периода работ. Вместо этого маршрут № 7 изменит направление и временно появится трамвай № 1К (ул. Центральная – УДУНТ), который будет курсировать с 31 мая по 7 июля.

С 7 июля по 30 октября будет работать обновленный маршрут трамвая №1К от железнодорожного вокзала до площади Героев Майдана.

Также с 31 мая по 7 июля останавливается движение троллейбусов № 4 и Б. В то же время троллейбус № 1 будет направлен через просп. Науки, Запорожское шоссе и просп. Б. Хмельницкого. Маршрут № А получил новый длинный объездной путь, пролегающий почти через все ключевые улицы центра.

Новый график движения транспорта в Днепре — серьезное испытание для горожан, поэтому власти советуют заранее планировать свои маршруты и следить за официальными обновлениями. Изменения коснутся тысячи пассажиров и продлятся все лето, частично — до конца октября.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, Работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.