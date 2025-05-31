Місцеві мешканці повсякчас обговорюють подорожчання проїзду в Одеській області, адже це те, що щодня забирає гроші з сімейного бюджету.

Подорожчання проїзду в Одеській області вже торкнулося ключових напрямків, тому доїхати до окремих міст стало не так вигідно, повідомляє Politeka.

Найбільше відчують на собі подорожчання проїзду в Одеській області ті люди, як щодня їздять між Одесою, Південним та Ізмаїлом.

З березня значно виросла вартість квитка в маршрутці з облцентру до Південного. З 1 березня перевізник ТОВ "Північ Транс" підвищив тариф одразу на 20 гривень. А це означає, що проїхатися на маршрутках 67 та 68, що курсують до Південного, коштуватиме 70 гривень замість 50.

В Ізмаїлі також у цьому році відбулися зміни. Подорожчання проїзду в Одеській області відбулося з 17 лютого. Відповідне рішення було ухвалено виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради. Після цього містянам доводиться платити 20, замість 15 гривень.

Проте для школярів міста діють пільги: з 1 вересня до 1 червня вони можуть платити 5 грн, а от на період літніх канікул, вартість поїздки вже становитиме 10. Право на пільги мають учні за умови пред’явлення учнівського квитка, виданого закладом загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що учнівський квиток необхідно пред’являти з 10 років. Що стосується облцентру, то тариф на маршрутні таксі по місту для усіх пасажирів зріс до 20 грн.

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