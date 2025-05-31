Местные жители постоянно обсуждают подорожание проезда в Одесской области, ведь это то, что каждый день забирает деньги из семейного бюджета.

Подорожание проезда в Одесской области уже коснулось ключевых направлений, поэтому доехать в отдельные города стало не так выгодно, сообщает Politeka.

Больше всего ощутят на себе подорожание проезда в Одесской области те люди, как каждый день ездят между Одессой, Южным и Измаилом.

С марта значительно выросла стоимость билета в маршрутке из облцентра в Южный. С 1 марта перевозчик ООО "Север Транс" повысил тариф на 20 гривен. А это значит, что проехаться на маршрутках 67 и 68, курсирующих в Южный, будет стоить 70 гривен вместо 50.

В Измаиле также в этом году произошли перемены. Удорожание проезда в Одесской области произошло с 17 февраля. Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом Измаильского городского совета. После этого горожанам приходится платить 20, вместо 15 гривен.

Однако для школьников города действуют льготы: с 1 сентября по 1 июня они могут платить 5 грн, а вот на период летних каникул, стоимость поездки уже составит 10. Право на льготы имеют учащиеся при предъявлении ученического билета, выданного заведением общего среднего образования.

Напомним, что учащийся билет необходимо предъявлять с 10 лет. Что касается облцентра, то тариф на маршрутные такси по городу для всех пассажиров вырос до 20 грн.

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