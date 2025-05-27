Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться, однак поява третьої платіжки змусить мешканців сплатити більше.

У червні 2025 року споживачів чекає не підвищення тарифів на газ у Дніпрі, а додаткова фінансова витрата — поява третьої квитанції за технічне обслуговування газових мереж, повідомляє Politeka.

Така платіжка надходить раз на три або п’ять років залежно від віку будинку. Якщо споруда старша за 25 років — рахунок виставляють раз на три роки, якщо молодша — раз на п’ять. Хоча тарифний план на сам газ залишився без змін, загальна сума в платіжках зросте саме через цю нову послугу.

За даними київської філії компанії «Газорозподільні мережі України», у 2025 році вартість техобслуговування становитиме від 100 до 900 гривень. Ціна залежить від довжини труб, кількості з’єднань та запірної арматури. Загальну суму розділять на всіх мешканців будинку, тож витрати будуть індивідуальними для кожного.

Щодо вартості самого газу — вона залишається стабільною. Компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифу «Фіксований» до кінця квітня 2026 року. Понад 12 мільйонів клієнтів і надалі платитимуть 7,96 грн/куб. Решта постачальників встановили річні ціни від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а місячні — від 8,46 до 21,10 грн.

Попри побоювання, підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться, однак поява третьої платіжки змусить мешканців сплатити більше.

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