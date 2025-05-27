Повышение тарифов на газ в Днепре не произойдет, однако появление третьей платежки заставит жителей больше заплатить.

В июне 2025 года потребителей ждет не повышение тарифов на газ в Днепре, а дополнительный финансовый расход – появление третьей квитанции за техническое обслуживание газовых сетей, сообщает Politeka.

Такая платежка поступает раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома. Если сооружение старше 25 лет — счет выставляют раз в три года, если младшее — раз в пять. Хотя тарифный план на сам газ остался без изменений, общая сумма в платежках вырастет именно из-за этой новой услуги.

По данным киевского филиала компании «Газораспределительные сети Украины», в 2025 году стоимость техобслуживания составит от 100 до 900 гривен. Цена зависит от длины труб, количества соединений и запорной арматуры. Общую сумму разделят на всех жильцов дома, поэтому расходы будут индивидуальны для каждого.

Относительно стоимости самого газа она остается стабильной. Компания «Нефтегаз Украины» продлила действие тарифа «Фиксированный» до конца апреля 2026 года. Более 12 миллионов клиентов и дальше будут платить 7,96 грн/куб. Остальные поставщики установили годовые цены от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а месячные — от 8,46 до 21,10 грн.

Несмотря на опасения, повышение тарифов на газ в Днепре не произойдет, однако появление третьей платежки заставит жителей больше заплатить.

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