Люди поважного віку часто шукають спосіб бути корисними або просто мати додатковий заробіток і робота для пенсіонерів у Львові дає таку можливість.

Робота для пенсіонерів у Львові вже перестає бути винятком і стає нормальною практикою, повідомляє Politeka.

Чимало компаній охоче беруть людей поважного віку, пропонуючи зручні графіки та посади, які не вимагають надзусиль. Серед доступних пропозицій на сайті jooble є як офісні, так і більш активні варіанти.

Менеджер з персоналу на дистанційній основі — один із прикладів сучасної роботи для пенсіонерів у Львові. Графік гнучкий, достатньо працювати від 4 годин на день. Завдання не складні. Потрібно шукати кандидатів, вести короткі діалоги та заповнювати базу даних.

Все це можна робити з дому, без прив’язки до конкретного місця. Заробітна плата стартує від 30 000 грн і має перспективу зростання. Така робота для пенсіонерів у Львові дозволяє залишатися у ритмі життя та підтримувати фінансову стабільність.

Ще один варіант — посада вантажника у магазині товарів для дому. Тут графік позмінний, з 8 до 18 години. Роботодавець готовий взяти навіть тих, хто не має досвіду, адже це прості завдання. Треба переміщати товари, завантажувати або вивантажувати їх з машин, стежити за порядком.

Заробітна плата становить 20 000–24 000 грн. Якщо ви в добрій фізичній формі і маєте бажання рухатися, цей варіант цілком підходить.

Для тих, хто любить спілкування, підійде вакансія баристи у закладі на вулиці Личаківській. Досвід не обов’язковий, головне — доброзичливе ставлення до людей та бажання навчатися. У ваші обов’язки входитиме приготування кави, консультації клієнтів і підтримка чистоти. Оплата — 15 000–17 000.

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