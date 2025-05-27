Работа для пенсионеров во Львове перестает быть исключением и становится нормальной практикой, сообщает Politeka.
Многие компании охотно принимают людей преклонного возраста, предлагая удобные графики и должности, не требующие сверхусилий. Среди доступных предложений на сайте jooble есть как офисные, так и более активные варианты.
Менеджер по персоналу на дистанционной основе – один из примеров современной работы для пенсионеров во Львове. График гибок, достаточно работать от 4 часов в день. Задания не сложны. Следует искать кандидатов, вести короткие диалоги и заполнять базу данных.
Все это можно делать из дома, без привязки к определенному месту. Заработная плата стартует от 30 000 грн и имеет перспективу роста. Такая работа для пенсионеров во Львове позволяет оставаться в ритме жизни и поддерживать финансовую стабильность.
Еще один вариант – должность грузчика в магазине товаров для дома. Здесь график посменный, с 8 до 18 часов. Работодатель готов взять даже тех, у кого нет опыта, ведь это простые задачи. Следует перемещать товары, загружать или выгружать их из машин, следить за порядком.
Заработная плата составляет 20000–24000 грн. Если вы в хорошей физической форме и хотите двигаться, этот вариант вполне подходит.
Для тех, кто любит общение, подойдет вакансия баристы в заведении на улице Лычаковской. Опыт не обязателен, главное — доброжелательное отношение к людям и желание учиться. Ваши обязанности включают приготовление кофе, консультации клиентов и поддержку чистоты. Оплата - 15 000-17 000.
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