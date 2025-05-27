Мешканців просять поставитися з розумінням до необхідності відключення газу в Дніпрі.

Відключення газу в Дніпрі відбудеться через ремонтні роботи 28, 29 та 30 травня, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби компанії «Газмережі», це стосується окремих будинків.

Відключення газу в Дніпрі торкнеться таких адрес:

28.05 — вул. Володимира Івасюка, 38; вул. Володимира Вернадського, 18.

29.05 — вул. Херсонська, 9а; просп. Олександра Поля, 8а, 22; вул. Барикадна, 9; узвіз Ярмарковий, 27.

30.05 — вул. Виконкомівська, 13; вул. Квартальна, 20; вул. Гончара, 21.

Подачу планують відновити після завершення усіх необхідних технічних робіт. Для цього мешканцям потрібно забезпечити доступ до кожного помешкання.

Фахівці наголошують, що подача блакитного палива заборонена без попереднього огляду та перевірки обладнання на герметичність. Це вимога пунктів 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та заздалегідь підготуватися до відключення газу в Дніпрі. У разі виникнення питань рекомендують звертатися до служби підтримки «Газмережі».

Щоб не пропустити інформацію про подальші обмеження варто слідкувати за офіційними ресурсами компанії.

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