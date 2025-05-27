Жителей просят отнестись с пониманием необходимости отключения газа в Днепре.

Отключение газа в Днепре произойдет из-за ремонтных работ 28, 29 и 30 мая, сообщает Politeka.

По информации пресс-службы компании «Газмережи», это касается отдельных домов.

Отключение газа в Днепре коснется следующих адресов:

28.05- ул. Владимира Ивасюка, 38; ул. Владимира Вернадского, 18

29.05 - ул. Херсонская, 9а; просп. Александра Поля, 8а, 22; ул. Баррикадная, 9; спуск Ярмарковый, 27.

30.05 - ул. Исполкомовская, 13; ул. Квартальная, 20; ул. Гончара, 21.

Подачу планируется возобновить после завершения всех необходимых технических работ. Для этого жителям необходимо обеспечить доступ к каждому жилью.

Специалисты отмечают, что подача голубого топлива запрещена без предварительного осмотра и проверки оборудования на герметичность. Это требование пунктов 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики №402 от 21 октября 2024 года.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению газа в Днепре. В случае возникновения вопросов рекомендуют обращаться в службу поддержки «Газсети».

Чтобы не пропустить информацию о дальнейших ограничениях, следует следить за официальными ресурсами компании.

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