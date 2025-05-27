Відключення світла в Дніпрі та області проводиться з метою покращення якості та надійності електропостачання, а також запобігання аваріям у мережі, повідомляє Politeka.
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» інформує споживачів про заплановані профілактичні роботи, які відбудуться 28 та 29 травня.
28.05 з 08:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинено в місті Дніпро за такими адресами:
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тупик Запорізький, буд. 1;
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шосе Запорізьке, буд. 2, 2А, 2Ж, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20А, 56.
Також 28 травня, з 08:00 до 17:30, роботи триватимуть у місті Вільногірськ:
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вул. Центральна: буд. 67, 67А, 69А, 71А, 73;
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бульвар Миру: буд. 9А.
Наступного дня, 29 травня, з 08:00 до 17:30, без електропостачання у Вільногірську залишаться:
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вул. Центральна: буд. 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81.
У разі виникнення питань споживачі можуть звернутися до контакт-центру компанії. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та підготуватися до них. Зокрема, варто подбати про зарядку гаджетів та вирішення справ, які потребують електрики.
Оновлення інформації буде доступне на офіційному сайті ДТЕК та в соціальних мережах.
Відключення світла в Дніпрі та області є частиною системної роботи з модернізації електромереж.
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