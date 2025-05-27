Отключение света в Днепре и области производится с целью улучшения качества и надежности электроснабжения, а также предотвращения аварий в сети, сообщает Politeka.
АО «ДТЭК Днепровские электросети» информирует потребителей о запланированных профилактических работах, которые состоятся 28 и 29 мая.
28.05 с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено в городе Днепр по следующим адресам:
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тупик Запорожский, дом. 1;
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шоссе Запорожское, дом. 2, 2А, 2Ж, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20А, 56.
Также 28 мая, с 08:00 до 17:30, работы будут продолжаться в городе Вольногорск:
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ул. Центральная: дом. 67, 67А, 69А, 71А, 73;
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бульвар Мира: дом. 9А.
На следующий день, 29 мая, с 08:00 до 17:30, без электроснабжения в Вольногорске останутся:
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ул. Центральная: дом. 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81.
В случае возникновения вопросов потребители могут обратиться в контакт-центр компании. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и подготовиться к ним. В частности, стоит позаботиться о зарядке гаджетов и решении дел, требующих электричества.
Обновление информации будет доступно на официальном сайте ДТЭК и в социальных сетях.
Отключение света в Днепре и области является частью системной работы по модернизации электросетей.
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