Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні обіцяє переважно хмарні та дощові умови у більшості великих міст, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

У середу, 28 травня, Львів зустріне день хмарами та опадами, що триватимуть з обіду до вечора. Температура коливатиметься від +10°C вранці до +16°C вдень, вологість висока, тиск дещо знижений.

Схожа ситуація і в Києві: сильний дощ йтиме майже весь день, при температурі до +19°C. У Харкові опадів не передбачається, хоча небо залишатиметься похмурим. Тут найтепліше – вдень до +24°C. В Одесі в другій половині дня також очікується дрібний дощ, при температурі до +18°C.

У четвер, 29 травня, Львів знову накриє дощ — спочатку вночі, а потім удень з новою силою. У Києві сильна злива можлива після обіду. Харків залишиться сухим, а от в Одесі короткочасні опади очікуються вдень.

У п’ятницю, 30 травня, опади послабшають або й зовсім припиняться. У Львові та Харкові — хмарно, але без опадів. У Києві та Одесі можливий легкий денний дощ, який ближче до вечора припиниться.

Загалом, прогноз погоди в Україні вказує на зменшення опадів до кінця тижня, проте переважна частина днів залишиться похмурою. За народними прикметами, якщо в ці дні є зливи, червень буде грозовим, а літо – не надто сухим.

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