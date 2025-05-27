Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни сулит преимущественно облачные и дождливые условия в большинстве крупных городов, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .
В среду, 28 мая Львов встретит день облаками и осадками, которые продлятся с обеда до вечера. Температура будет колебаться от +10°C утром до +16°C днем, влажность высокая, давление несколько понижено.
Похожая ситуация и в Киеве: сильный дождь будет идти почти весь день, при температуре до +19°C. В Харькове осадков не предполагается, хотя небо будет пасмурным. Здесь теплее всего - днем до +24°C. В Одессе во второй половине дня также небольшой дождь, при температуре до +18°C.
В четверг, 29 мая, Львов снова накроет дождь — сначала ночью, а затем днем с новой силой. В Киеве сильный ливень возможен после обеда. Харьков останется сухим, а вот в Одессе кратковременные осадки ожидаются днем.
В пятницу, 30 мая, осадки ослабеют или совсем прекратятся. Во Львове и Харькове облачно, но без осадков. В Киеве и Одессе возможен легкий дневной дождь, который к вечеру прекратится.
В целом прогноз погоды в Украине указывает на уменьшение осадков до конца недели, однако подавляющая часть дней останется пасмурной. По народным приметам, если в эти дни есть ливни, июнь будет грозовым, а лето – не слишком сухим.
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