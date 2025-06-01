Дефіцит продуктів в Україні може призвести до істотного підвищення цін.

Цього літа в Україні можливий дефіцит продуктів, зокрема вишні та черешні, повідомляє Politeka.

За інформацією аналітиків EastFruit, негативні погодні умови спричинили втрату до 50% врожаю цих ягід у місцевих фермерів.

Весняні заморозки завдали шкоди не лише українським плантаціям, а й садам у країнах Східної Європи та Туреччині — ключовому світовому експортері черешні. За попередніми даними, у південних регіонах України втрати черешні сягають 55%, а в центральних — ще більше, хоч площі там менші.

У північних областях вишня також зазнала значних збитків, втративши близько половини врожаю. Водночас основна частина вишні спрямовується на заморожування або експорт.

Через тимчасову окупацію традиційних регіонів вирощування та знищення плантацій, Україна змушена все більше покладатися на імпорт. Це може призвести до дефіциту продуктів в Україні та істотного підвищення цін на ягоди.

Особливо вразливою є черешня — через зниження врожаю в Туреччині ціни на неї можуть піднятися на 75%. Крім того, у ЄС зменшують площі під вирощування солодкої вишні через високі ризики втрати врожаю, що також вплине на український ринок.

Отже, цього літа українцям варто очікувати менших обсягів місцевої ягідної продукції та суттєвого подорожчання сезонних плодів.

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