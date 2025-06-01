Дефицит продуктов в Украине может привести к существенному повышению цен.

Этим летом в Украине возможен дефицит продуктов, в том числе вишни и черешни, сообщает Politeka.

По информации аналитиков EastFruit , негативные погодные условия повлекли за собой потерю до 50% урожая этих ягод у местных фермеров.

Весенние заморозки нанесли ущерб не только украинским плантациям, но и садам в странах Восточной Европы и Турции — ключевому мировому экспортеру черешни. По предварительным данным, в южных регионах Украины потери черешни составляют 55%, а в центральных — еще больше, хотя площади там меньше.

В северных областях вишня также понесла значительные убытки, потеряв около половины урожая. В то же время, основная часть вишни направляется на замораживание или экспорт.

Из-за временной оккупации традиционных регионов выращивания и уничтожения плантаций Украина вынуждена все больше полагаться на импорт. Это может привести к дефициту продуктов в Украине и существенному повышению цен на ягоды.

Особенно уязвима черешня — из-за снижения урожая в Турции цены на нее могут подняться на 75%. Кроме того, в ЕС уменьшают площади под выращивание сладкой вишни из-за высоких рисков потери урожая, что также повлияет на украинский рынок.

Следовательно, этим летом украинцам следует ожидать меньших объемов местной ягодной продукции и существенного удорожания сезонных плодов.

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