Ситуація з платежами за тепло влітку потребує більшої прозорості та чітких роз’яснень з боку постачальників послуг.

Платежі за тепло влітку продовжують викликати здивування та обурення серед українців, адже багато хто отримує рахунки за опалення навіть після завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Проблема зачіпає передусім споживачів, які підключені до двоставкового тарифу. За цією схемою частину вартості опалення розподіляють рівномірно протягом року, незалежно від фактичного споживання тепла. Тобто навіть улітку, коли батареї давно холодні, доводиться платити за послугу.

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко пояснює, що така модель може бути зручною, але часто її застосовують без належних пояснень.

Це породжує нерозуміння з боку населення, адже рахунки приходять без чітких розрахунків. Особливо складною ситуація була у Харкові, де у 2023 році місцеві тепловики, за словами експерта, маніпулювали тарифами, використовуючи складні юридичні лазівки.

Платежі за тепло влітку стали болючою темою також через слабкий контроль з боку держави. Правозахисні органи поки не мають ефективного механізму впливу.

Фахівці радять перевіряти рахунки, зберігати квитанції та вимагати розрахунки від постачальників послуг, адже ситуація з платежами за тепло влітку потребує більшої прозорості та чітких роз’яснень з їхнього боку.

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