Ситуация с платежами за тепло летом требует большей прозрачности и четких разъяснений со стороны поставщиков услуг.

Платежи за тепло летом продолжают вызывать удивление и возмущение среди украинцев, ведь многие получают счета за отопление даже после завершения отопительного сезона, сообщает Politeka.

Проблема затрагивает прежде всего потребителей, подключенных к двуставочному тарифу. По этой схеме часть стоимости отопления распределяют равномерно в течение года вне зависимости от фактического потребления тепла. То есть, даже в летний период, когда батареи давно холодные, приходится платить за услугу.

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объясняет, что такая модель может быть удобной, но часто ее применяют без надлежащих объяснений.

Это рождает непонимание со стороны населения, ведь счета приходят без четких расчетов. Особенно сложная ситуация была в Харькове, где в 2023 году местные тепловики, по словам эксперта, манипулировали тарифами, используя сложные юридические лазейки.

Платежи за тепло летом стали болезненной темой из-за слабого контроля со стороны государства. Правозащитные органы пока не обладают эффективным механизмом влияния.

Специалисты советуют проверять счета, хранить квитанции и требовать расчетов от поставщиков услуг, ведь ситуация с платежами за тепло летом требует большей прозрачности и четких разъяснений с их стороны.

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