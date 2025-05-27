Підвищення тарифів на комунальні послуги спричинило збурення у кількох регіонах України, зокрема у Вінницькій, Миколаївській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє Politeka.

Найгостріша ситуація – з розцінками на воду, які стрімко зростають і ставлять мешканців під значний фінансовий тиск.

У селі Буша на Вінниччині вартість кубометра води з 1 лютого 2025 року зросла майже до 64 гривень, що є найвищою ціною у Ямпільській громаді. Місцеві мешканці скаржаться на відсутність контролю та великі втрати води через аварійні мережі, тоді як підприємство пояснює це зношеністю обладнання та подорожчанням електроенергії, що складає 63% витрат.

Паралельно у Миколаївській області зростання цін на воду вже стало реальною перспективою через величезні борги водоканалів — понад 24 млрд гривень.

У Дніпропетровській області в селі Вільне кубометр води вже коштує 78 гривень, що викликало протест місцевих жителів через погану якість послуги. Тут лише 30% населення сплачує рахунки, а борги, через підвищення тарифів на комунальні послуги, сягають сотень тисяч гривень.

Щодо електроенергії, з 1 червня 2024 року для населення діє тариф 4,32 грн/кВт⋅год, але можливе його підвищення до 6,64 грн. У той же час у Вінниці ціни на газ залишаються стабільними — 7,96 грн/м³ плюс 2,11 грн за доставку, але в інших регіонах уже фіксують зростання абонплати.

Віце-прем’єр Олексій Кулеба попереджає про критичний рівень заборгованості у комунальній сфері та зазначає, що Кабмін розглядає передачу водоканалів під контроль громад, щоб більш оперативно вирішувати проблеми та покращити фінансову дисципліну.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги — це вже не локальна проблема, а масштабний виклик для багатьох регіонів України.

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