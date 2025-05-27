Повышение тарифов на коммунальные услуги повлекло за собой возмущение в нескольких регионах Украины, в частности в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Politeka.

Самая острая ситуация – с стремительно растущими расценками на воду и ставящими жителей под значительное финансовое давление.

В селе Буша в Винницкой области стоимость кубометра воды с 1 февраля 2025 года выросла почти до 64 гривен, что является самой высокой ценой в Ямпольской общине. Местные жители жалуются на отсутствие контроля и большие потери воды из-за аварийных сетей, тогда как предприятие объясняет это износом оборудования и удорожанием электроэнергии, что составляет 63% затрат.

Параллельно в Николаевской области рост цен на воду уже стал реальной перспективой из-за огромных долгов водоканалов – более 24 млрд гривен.

В Днепропетровской области в селе Свободное кубометр воды уже стоит 78 гривен, что вызвало протест местных жителей из-за плохого качества услуги. Здесь только 30% населения платит счета, а долги из-за повышения тарифов на коммунальные услуги достигают сотен тысяч гривен.

Что касается электроэнергии, с 1 июня 2024 года для населения действует тариф 4,32 грн/кВтч, но возможно его повышение до 6,64 грн. В то же время в Виннице цены на газ остаются стабильными – 7,96 грн/м³ плюс 2,11 грн за доставку, но в других регионах уже фиксируют рост абонплаты.

Вице-премьер Алексей Кулеба предупреждает о критическом уровне задолженности в коммунальной сфере и отмечает, что Кабмин рассматривает передачу водоканалов под контроль общин, чтобы более оперативно решать проблемы и улучшить финансовую дисциплину.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги — уже не локальная проблема, а масштабный вызов для многих регионов Украины.

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