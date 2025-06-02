Цього літа можливий дефіцит продуктів в Харкові, зокрема вишні та черешні, повідомляє Politeka.

Причиною стали несприятливі погодні умови, через які фермери втратили до 50% урожаю цих популярних ягід. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Весняні заморозки завдали шкоди не лише Україні, а й країнам Східної Європи, а також Туреччині — головному експортеру черешні. За попередніми оцінками, у південних регіонах України втрачено до 55% черешні, а в центральних — ще більше, хоч і на менших площах.

Урожай вишні постраждав у північних регіонах, де втрати сягнули 50%. Проте більшість вишні йде на переробку чи експорт у замороженому вигляді.

В умовах тимчасової окупації традиційних регіонів вирощування та знищення плантацій, Україна стала ще більш залежною від імпорту.

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Це означає, що дефіцит продуктів у Харкові може проявитися у вигляді суттєвого подорожчання ягід. Особливо це стосується черешні, ціни на яку можуть зрости на 75% через втрати в Туреччині.

До того ж, у Євросоюзі триває скорочення площ під вирощуванням солодкої вишні через високі ризики загибелі врожаю. Усе це вплине на доступність та ціну ягід на українських ринках уже найближчим літом.

Тож українцям варто заздалегідь готуватися до менших обсягів місцевої продукції та значно вищих цін на сезонні ягоди.