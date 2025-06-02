Цього літа можливий дефіцит продуктів в Харкові, зокрема вишні та черешні, повідомляє Politeka.

Причиною стали несприятливі погодні умови, через які фермери втратили до 50% урожаю цих популярних ягід. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Весняні заморозки завдали шкоди не лише Україні, а й країнам Східної Європи, а також Туреччині — головному експортеру черешні. За попередніми оцінками, у південних регіонах України втрачено до 55% черешні, а в центральних — ще більше, хоч і на менших площах.

Урожай вишні постраждав у північних регіонах, де втрати сягнули 50%. Проте більшість вишні йде на переробку чи експорт у замороженому вигляді.

В умовах тимчасової окупації традиційних регіонів вирощування та знищення плантацій, Україна стала ще більш залежною від імпорту.

Це означає, що дефіцит продуктів у Харкові може проявитися у вигляді суттєвого подорожчання ягід. Особливо це стосується черешні, ціни на яку можуть зрости на 75% через втрати в Туреччині.

До того ж, у Євросоюзі триває скорочення площ під вирощуванням солодкої вишні через високі ризики загибелі врожаю. Усе це вплине на доступність та ціну ягід на українських ринках уже найближчим літом.