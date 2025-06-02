Этим летом возможен дефицит продуктов в Харькове , в том числе вишни и черешни, сообщает Politeka.

Причиной послужили неблагоприятные погодные условия, из-за которых фермеры потеряли до 50% урожая этих популярных ягод. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Весенние заморозки нанесли ущерб не только Украине, но и странам Восточной Европы, а также Турции — главному экспортеру черешни. По предварительным оценкам, в южных регионах Украины потеряно до 55% черешни, а в центральных еще больше, хотя и на меньших площадях.

Урожай вишни пострадал в северных регионах, где потери составили 50%. Однако большинство вишни идет на переработку или экспорт в замороженном виде.

В условиях временной оккупации традиционных регионов выращивания и уничтожения плантаций Украина стала еще более зависимой от импорта.

Это означает, что дефицит продуктов в Харькове может проявиться как существенное подорожание ягод. Особенно это касается черешни, цены на которую могут вырасти на 75% из-за потерь в Турции.

К тому же, в Евросоюзе продолжается сокращение площадей под выращиванием сладкой вишни из-за высоких рисков гибели урожая. Все это повлияет на доступность и цену ягод на украинских рынках уже ближайшим летом.