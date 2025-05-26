Літня жінка добивалась свого через суд, адже Пенсійний фонд не виплатив їй понад 300 тисяч гривень пенсії в Чернігові.

Громадянка, яка є непрацюючою літньою людиною і мешкає в зоні радіаційного забруднення, не отримувала належні їй підвищення до пенсії в Чернігові, повідомляє Politeka.

Як йдеться у вердикті Деснянського районного суду міста, пенсія в Чернігові у цьому випадку передбачала доплати у розмірі двох мінімальних зарплат, передбачені для постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Згідно з рішенням суддей, ці виплати мали нараховуватись громадянці з липня 2018 року. Але ПФУ їх не здійснював. Загальна сума боргу склала понад 314 000А гривень. Через тривале ігнорування рішень, жінка подала ще один позов, цього разу з вимогою компенсації моральної шкоди.

За її словами, постійна необхідність звертатись до Пенсійного фонду, невизначеність і порушення прав завдали їй глибоких душевних переживань. Вона вимагала 50 тисяч.

Представники Пенсійного фонду та Держказначейства виступили проти, стверджуючи, що доказів моральної шкоди немає, а виплата великих компенсацій із держбюджету може підірвати його стабільність, особливо у воєнний час.

Попри заперечення, суд став на бік пенсіонерки і частково задовольнив її вимоги. Встановлено, що невиплата коштів порушила її конституційне право на пенсію в Чернігові, а тривале невиконання судових рішень з боку ПФУ справді мало наслідки.

Суд дійшов висновку, що жінці завдано моральної шкоди, і ухвалив стягнути на її користь 10 тисяч з держбюджету.

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