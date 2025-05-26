Пенсія в Харківській області тепер не виплачуватиметься у звичному режимі, тож пенсіонерам потрібно вияснити всі нюанси.

Через критичну безпекову ситуацію пенсія в Харківській області буде виплачуватися по-іншому, повідомляє Politeka.

Усе це пов’язано з активними бойовими діями та постійними обстрілами, тому «Укрпошта» змінює порядок нарахування грошей у низці населених пунктів Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Тепер пенсіонери, які раніше отримували виплати через пересувні відділення, зможуть отримати свої пенсії в будь-якому стаціонарному відділенні «Укрпошти» на території України.

Щоб отримати кошти, необхідно буде пред’явити паспорт і вказати своє повне ім’я. Це рішення ухвалене для гарантування безпеки працівників «Укрпошти» та надання можливості пенсіонерам отримати свої гроші без перешкод, незважаючи на складну ситуацію на фронті.

Для зручності клієнтів, виплати пенсій в Харківській області будуть здійснюватися у вигляді термінових переказів. У разі необхідності, за консультацією можна звернутися за номером гарячої лінії контакт-центру «Укрпошти»: 0 800 300 545.

Зміни в порядку фінансів спрямовані на забезпечення безпеки й надійність процесу у складних умовах.

Усі пенсіонери, які не можуть отримати виплати через зміни, повинні звернутися до найближчого відділення для вирішення питання. Це тимчасові заходи, і після стабілізації ситуації обслуговування повернеться до звичного режиму.

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