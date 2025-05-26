Пенсия в Харьковской области теперь не будет выплачиваться в обычном режиме, так что пенсионерам нужно выяснить все нюансы.

Из-за критической ситуации безопасности пенсия в Харьковской области будет выплачиваться по-другому, сообщает Politeka.

Все это связано с активными боевыми действиями и постоянными обстрелами, поэтому Укрпочта изменяет порядок начисления денег в ряде населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. Теперь пенсионеры, ранее получавшие выплаты через передвижные отделения, смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении «Укрпочты» на территории Украины.

Чтобы получить денежные средства, необходимо будет предъявить паспорт и указать свое полное имя. Это решение принято для обеспечения безопасности работников «Укрпочты» и предоставления возможности пенсионерам получить свои деньги без помех, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Для удобства клиентов выплаты пенсий в Харьковской области будут осуществляться в виде срочных переводов. При необходимости, за консультацией можно обратиться за номером горячей линии контакт-центра «Укрпочты»: 0 800 300 545.

Изменения в порядке финансов направлены на обеспечение безопасности и надежность процесса в сложных условиях.

Все пенсионеры, которые не могут получить выплаты из-за изменений, должны обратиться в ближайшее отделение для решения вопроса. Это временные меры и после стабилизации ситуации обслуживание вернется в привычный режим.

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