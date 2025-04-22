Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців у Харкові, то є кілька варіантів, де вам його нададуть.

Надається безкоштовне житло для переселенців у Харкові, яке допоможе українцям, що опинились у скрутному становищі, повідомляє Politeka.

Розповідаємо про три можливості для отримання тимчасового прихистку, кожна з яких спрямована на підтримку постраждалих від війни та людей, які потребують допомоги.

Перше оголошення стосується жінок з дітьми. Для таких осіб є можливість отримати дах над головою та харчування, причому комунальні послуги не оплачуються. В обмін на надане житло потрібна допомога в побутових питаннях. За детальною інформацією звертайтесь у Viber за номером +38 073 322 3206.

У другому випадку пропонуть домівку у приватному секторі міста. Це зручна кімната з меблями, розташована в районі Новоселовка, неподалік від ЮЖД. Кімната оснащена усіма зручностями: гаряча вода, душ, туалет, пральна машинка, холодильник, інтернет. Для детальнішої інформації можна зв'язатися з господарем за номерами 050 632 5426 або 063 879 3860.

Третє оголошення стосується допомоги від благодійного фонду. Фонд пропонує безкоштовне житло для переселенців у Харкові, яке знаходиться в приватному секторі. Всі зручності, включаючи гарячу воду, душ, туалет та інтернет, вже передбачені. Для звернення до фонду телефонуйте за номерами 050 632 5426 або 063 879 3860.

Ці оголошення є чудовою можливістю для людей, які вимушено залишили свої домівки через бойові дії, знайти тимчасовий прихисток безкоштовно, із усіма необхідними умовами для комфортного перебування.

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