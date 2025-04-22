Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, есть несколько вариантов, где вам его предоставят.

Предоставляется бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, которое поможет оказавшимся в затруднительном положении украинцам, сообщает Politeka.

Рассказываем о трех возможностях для получения временного убежища, каждая из которых направлена ​​на поддержку пострадавших от войны и людей, нуждающихся в помощи.

Первое объявление касается женщин с детьми. Для таких лиц можно получить крышу над головой и питание, причем коммунальные услуги не оплачиваются. В обмен на предоставленное жилье требуется помощь в бытовых вопросах. За подробной информацией обращайтесь в Viber по номеру +38 073 322 3206 .

Во втором случае предложат дом в частном секторе города. Это удобная комната с мебелью, расположенная в районе Новоселовка, недалеко от ЮЖД. Комната оснащена всеми удобствами: горячая вода, душ, туалет, стиральная машинка, холодильник, интернет. Для более подробной информации можно связаться с хозяином по номерам 050 632 5426 или 063 879 3860 .

Третье объявление касается пособия от благотворительного фонда. Фонд предлагает бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, которое находится в частном секторе. Все удобства, включая горячую воду, душ, туалет и интернет уже предусмотрены. Для обращения в фонд звоните по телефонам 050 632 5426 или 063 879 3860 .

Эти объявления являются прекрасной возможностью для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий, найти временное убежище бесплатно, со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания.

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