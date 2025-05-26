Пожилая женщина добивалась своего через суд, ведь Пенсионный фонд не выплатил ей более 300 тысяч гривен пенсии в Чернигове.

Гражданка, которая является неработающим пожилым человеком и проживает в зоне радиационного загрязнения, не получала должное ему повышение к пенсии в Чернигове , сообщает Politeka.

Как говорится в вердикте Деснянского районного суда города, пенсия в Чернигове в этом случае предусматривала доплаты в размере двух минимальных зарплат, предусмотренных для пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Согласно решению судей, эти выплаты должны начисляться гражданке с июля 2018 года. Но ПФУ их не производил. Общая сумма долга составила более 314 000 гривен. Из-за длительного игнорирования решений женщина подала еще один иск, на этот раз с требованием компенсации морального вреда.

По ее словам, постоянная необходимость обращаться в Пенсионный фонд, неопределенность и нарушение прав нанесли ей глубокие душевные переживания. Она потребовала 50 тысяч.

Представители Пенсионного фонда и Госказначейства выступили против, утверждая, что доказательств морального вреда нет, а выплата больших компенсаций из госбюджета может подорвать его стабильность, особенно в военное время.

Несмотря на возражения, суд принял сторону пенсионерки и частично удовлетворил ее требования. Установлено, что невыплата средств нарушила ее конституционное право на пенсию в Чернигове, а длительное невыполнение судебных решений со стороны ПФУ действительно имело последствия.

Суд пришел к выводу, что женщине причинен моральный ущерб, и принял взыскать в ее пользу 10 тысяч из госбюджета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Пенсия в Харьковской области: теперь выплаты будут предоставлять по-другому

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.