Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається, якщо вони відповідають певним критеріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається штабом Київської обласної військової адміністрації (ОВА), повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, які види підтримки можна отримати та куди звертатись.

Цей штаб – це ключова структура, яка опікується підтримкою мешканців регіону в складний час. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається, якщо вони відповідають певним критеріям. Зокрема, основну увагу штаб приділяє внутрішньо переміщеним особам (ВПО), родинам, які їх прихистили, а також волонтерам та представникам громадських організацій.

У межах своєї діяльності гуманітарний штаб:

Надає підтримку ВПО та місцевим мешканцям , забезпечуючи їх продуктовими наборами, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності та засобами гігієни.

, забезпечуючи їх продуктовими наборами, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності та засобами гігієни. Підтримує волонтерські ініціативи та громадські об’єднання , надаючи їм ресурси для подальшої допомоги нужденним.

, надаючи їм ресурси для подальшої допомоги нужденним. Координує евакуацію цивільного населення з небезпечних, прифронтових територій, коли виникає така потреба.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві видається за такими адресами в кожному районі столиці:

Голосіївський : Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Години роботи: 10:00–16:00.

: Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Години роботи: 10:00–16:00. Дарницький : Харківське шосе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.

: Харківське шосе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902. Деснянський : Закревського, 87-Д, +380 44 515 2018. Графік: 10:00–16:00.

: Закревського, 87-Д, +380 44 515 2018. Графік: 10:00–16:00. Дніпровський : Курнатовського, 7-А, +380 44 512 0807. Години роботи: 9:00–15:00.

: Курнатовського, 7-А, +380 44 512 0807. Години роботи: 9:00–15:00. Оболонський : Озерна, 18-А, +380 44 467 8091.

: Озерна, 18-А, +380 44 467 8091. Печерський : Цитадельна, 4/7, +380 50 264 8002.

: Цитадельна, 4/7, +380 50 264 8002. Подільський : Ярославська, 31-Б, +380 44 425 3119.

: Ярославська, 31-Б, +380 44 425 3119. Святошинський : Гната Юри, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Години роботи: 10:00–16:00.

: Гната Юри, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Години роботи: 10:00–16:00. Солом’янський : Повітрофлотський, 40, +380 44 207 3902. Графік: 10:00–16:00.

: Повітрофлотський, 40, +380 44 207 3902. Графік: 10:00–16:00. Шевченківський: Перемоги, 5, +380 44 236 5056.

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