Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется штабом Киевской областной военной администрации (ОВА), сообщает Politeka.net.
Рассказываем, какие виды поддержки можно получить и куда обращаться.
Этот штаб – это ключевая структура, которая занимается поддержкой жителей региона в сложное время. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, если они отвечают определенным критериям. В частности, основное внимание штаб уделяет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), приютившим их семьям, а также волонтерам и представителям общественных организаций.
В рамках своей деятельности гуманитарный штаб:
- Предоставляет поддержку ВПЛ и местным жителям , обеспечивая их продуктовыми наборами, детским питанием, товарами первой необходимости и средствами гигиены.
- Поддерживает волонтерские инициативы и общественные объединения , предоставляя им ресурсы для дальнейшей помощи нуждающимся.
- Координирует эвакуацию гражданского населения из опасных прифронтовых территорий, когда возникает такая потребность.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве выдается по следующим адресам в каждом районе столицы:
- Голосеевский : Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Часы работы: 10:00–16:00.
- Дарницкий : Харьковское шоссе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.
- Деснянский : Закревского, 87-Д, +380 44 515 2018. График: 10:00–16:00.
- Днепровский : Курнатовского, 7-А, +380 44 512 0807. Часы работы: 9:00–15:00.
- Оболонский : Озерная, 18-А, +380 44 467 8091.
- Печерский : Цитадельная, 4/7, +380 50 264 8002.
- Подольский : Ярославская, 31-Б, +380 44 425 3119.
- Святошинский : Гната Юры, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Часы работы: 10:00–16:00.
- Соломенский : Воздухофлотский, 40, +380 44 207 3902. График: 10:00–16:00.
- Шевченковский: Победы, 5, +380 44 236 5056.
Последние новости:
Напомним, Подорожание проезда в Киевской области: цены взлетят уже летом, кого именно заденет.
Також Politeka писала, Повышение тарифов на газ в Киеве: украинцев предупредили о дополнительных счетах за коммуналку.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто гарантированно получит деньги.