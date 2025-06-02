Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, если они отвечают определенным критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется штабом Киевской областной военной администрации (ОВА), сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какие виды поддержки можно получить и куда обращаться.

Этот штаб – это ключевая структура, которая занимается поддержкой жителей региона в сложное время. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, если они отвечают определенным критериям. В частности, основное внимание штаб уделяет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), приютившим их семьям, а также волонтерам и представителям общественных организаций.

В рамках своей деятельности гуманитарный штаб:

Предоставляет поддержку ВПЛ и местным жителям , обеспечивая их продуктовыми наборами, детским питанием, товарами первой необходимости и средствами гигиены.

, обеспечивая их продуктовыми наборами, детским питанием, товарами первой необходимости и средствами гигиены. Поддерживает волонтерские инициативы и общественные объединения , предоставляя им ресурсы для дальнейшей помощи нуждающимся.

, предоставляя им ресурсы для дальнейшей помощи нуждающимся. Координирует эвакуацию гражданского населения из опасных прифронтовых территорий, когда возникает такая потребность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве выдается по следующим адресам в каждом районе столицы:

Голосеевский : Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Часы работы: 10:00–16:00.

: Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Часы работы: 10:00–16:00. Дарницкий : Харьковское шоссе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.

: Харьковское шоссе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902. Деснянский : Закревского, 87-Д, +380 44 515 2018. График: 10:00–16:00.

: Закревского, 87-Д, +380 44 515 2018. График: 10:00–16:00. Днепровский : Курнатовского, 7-А, +380 44 512 0807. Часы работы: 9:00–15:00.

: Курнатовского, 7-А, +380 44 512 0807. Часы работы: 9:00–15:00. Оболонский : Озерная, 18-А, +380 44 467 8091.

: Озерная, 18-А, +380 44 467 8091. Печерский : Цитадельная, 4/7, +380 50 264 8002.

: Цитадельная, 4/7, +380 50 264 8002. Подольский : Ярославская, 31-Б, +380 44 425 3119.

: Ярославская, 31-Б, +380 44 425 3119. Святошинский : Гната Юры, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Часы работы: 10:00–16:00.

: Гната Юры, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Часы работы: 10:00–16:00. Соломенский : Воздухофлотский, 40, +380 44 207 3902. График: 10:00–16:00.

: Воздухофлотский, 40, +380 44 207 3902. График: 10:00–16:00. Шевченковский: Победы, 5, +380 44 236 5056.

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