Підвищення тарифів на газ стосується оплати обслуговування, яке проводиться раз на три або п’ять років залежно від віку будинку.

Підвищення тарифів на газ у червні 2025 року торкнеться частини українців, які отримають так звану третю платіжку — за технічне обслуговування газового обладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Київська філія компанії "Газорозподільні мережі України".

Хоча базова вартість на природний газ залишається незмінною, додаткова квитанція зросте через оплату обслуговування, яке проводиться раз на три або п’ять років залежно від віку будинку: для старих будинків понад 25 років – раз на три роки, для новіших – раз на п’ять.

Вартість послуги залежить від особливостей кожного будинку, зокрема довжини трубопроводів, кількості з’єднань та запірної арматури. Загальна сума розподіляється між мешканцями будинку, тому платіж для кожного може відрізнятися.

За даними Київської філії, у 2025 році плата за технічне обслуговування коливатиметься від приблизно 100 до 900 гривень. Аналогічні тарифи очікуються й у інших регіонах.

Водночас у ГК "Нафтогаз України" підтверджують, що вартість у червні залишиться стабільною – близько 7,96 грн за кубометр, як і до 24 лютого 2022 року.

Компанія наголошує, що споживачі можуть не хвилюватися через можливе підвищення тарифів на газ, адже ціна залишатиметься незмінною впродовж дії воєнного стану та шість місяців після його завершення. Детальні графіки перевірок можна знайти на сайтах регіональних філій "Газмереж".

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