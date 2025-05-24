Повышение тарифов на газ касается оплаты обслуживания, которое производится раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома.

Повышение тарифов на газ в июне 2025 года коснется части украинцев, которые получат так называемую третью платежку за техническое обслуживание газового оборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Киевский филиал компании Газораспределительные сети Украины.

Хотя базовая стоимость на природный газ остается неизменной, дополнительная квитанция вырастет из-за оплаты обслуживания, которое проводится раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома: для старых домов более 25 лет – раз в три года, для более новых – раз в пять.

Стоимость услуги зависит от особенностей каждого дома, в частности, длины трубопроводов, количества соединений и запорной арматуры. Общая сумма распределяется между жильцами дома, поэтому платеж для каждого может отличаться.

По данным Киевского филиала, в 2025 году плата за техническое обслуживание будет колебаться примерно от 100 до 900 гривен. Аналогичные тарифы ожидаются и в других регионах.

В то же время, в ГК "Нафтогаз Украины" подтверждают, что стоимость в июне останется стабильной - около 7,96 грн за кубометр, как и до 24 февраля 2022 года.

Компания отмечает, что потребители могут не волноваться из-за возможного повышения тарифов на газ, ведь цена будет оставаться неизменной на протяжении военного положения и шесть месяцев после его завершения. Подробные графики проверок можно найти на сайтах региональных филиалов "Газсетей".

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.