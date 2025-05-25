Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня у Сумській області зумовлене необхідністю забезпечення надійної та безперебійної роботи енергосистеми.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Сумській області торкнуться Недригайлівської громади, повідомляє Politeka.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про заплановані роботи, що спричинять тимчасове припинення електропостачання в межах Недригайлівської громади Роменського району.

Це відбудеться з метою проведення технічного обслуговування повітряної лінії.

Згідно з графіком, електроенергія буде відсутня 28 травня 2025 року з 08:00 до 16:00 за наступними адресами:

Володимирівка: вул. Долинівська

Гострий Шпиль: вул. Підгірна

Ківшик: вул. Польова

Терни: вулиці Березова, Вербова, Горова, Залізнична, Зарічна, Калинова, Квітнева, Кооперативна, Миколи Макаренка, Надрудка, Окіп, Прикордонна, Свободи, Сільгосптехніка, Українська, Чорнівка, пров. Затишний, Рибальський, Широкий

Черепівка: вул. Озерна

Відключення світла на тиждень 26 травня – 1 червня в Сумській області зумовлене потребою забезпечення надійної та безперебійної роботи енергосистеми. Фахівці компанії виконають ремонтні роботи на повітряній лінії, що дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Мешканців вказаних населених пунктів просять заздалегідь подбати про особисту безпеку та скоригувати свої плани на зазначений період.

Українцям приносять вибачення за тимчасові незручності та дякують за розуміння.

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