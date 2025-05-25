Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Сумской области коснутся Недригайловской общины, сообщает Politeka.
АО "Сумыоблэнерго" сообщает о запланированных работах , которые повлекут за собой временное прекращение электроснабжения в пределах Недригайловской общины Роменского района.
Это произойдет с целью технического обслуживания воздушной линии.
Согласно графику, электроэнергия будет отсутствовать 28 мая 2025 года с 08:00 до 16:00 по следующим адресам:
Владимировка: ул. Долиновская
Острый Шпиль: ул. Подгорная
Ковщик: ул. Полевая
Терны: улицы Березовая, Вербовая, Горовая, Железнодорожная, Заречная, Калиновая, Апрельская, Кооперативная, Николая Макаренко, Надрудка, Окип, Пограничная, Свободы, Сельхозтехника, Украинская, Черновка, пер. Уютный, Рыболовный, Широкий
Череповка: ул. Озерная
Отключение света в неделю 26 мая – 1 июня в Сумской области обусловлено необходимостью обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы. Специалисты компании выполнят ремонтные работы на воздушной линии, что позволит избежать аварийных ситуаций в будущем.
Жителей указанных населенных пунктов просят заранее позаботиться о личной безопасности и скорректировать свои планы на указанный период.
Украинцам приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.
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