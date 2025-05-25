Отключение света в неделю с 26 мая по 1 июня в Сумской области обусловлено необходимостью обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы.

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Сумской области коснутся Недригайловской общины, сообщает Politeka.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает о запланированных работах , которые повлекут за собой временное прекращение электроснабжения в пределах Недригайловской общины Роменского района.

Это произойдет с целью технического обслуживания воздушной линии.

Согласно графику, электроэнергия будет отсутствовать 28 мая 2025 года с 08:00 до 16:00 по следующим адресам:

Владимировка: ул. Долиновская

Острый Шпиль: ул. Подгорная

Ковщик: ул. Полевая

Терны: улицы Березовая, Вербовая, Горовая, Железнодорожная, Заречная, Калиновая, Апрельская, Кооперативная, Николая Макаренко, Надрудка, Окип, Пограничная, Свободы, Сельхозтехника, Украинская, Черновка, пер. Уютный, Рыболовный, Широкий

Череповка: ул. Озерная

Отключение света в неделю 26 мая – 1 июня в Сумской области обусловлено необходимостью обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы. Специалисты компании выполнят ремонтные работы на воздушной линии, что позволит избежать аварийных ситуаций в будущем.

Жителей указанных населенных пунктов просят заранее позаботиться о личной безопасности и скорректировать свои планы на указанный период.

Украинцам приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.

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