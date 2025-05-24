Місцеві мешканці активно пропонують безкоштовне житло для ВПО у Харкові, тож люди, які втікали від війни можуть отримати прихисток.

Переселенці, які втратили домівки або змушені були покинути свої міста через війну, часто шукають безкоштовне житло для ВПО у Харкові, повідомляє Politeka.

І такі варіанти справді є, адже ми проаналізували пропозиції на платформі OLX і знайшли безкоштовне житло для ВПО у Харкові з різними умовами.

Отже, у травні з'явилися кілька пропозицій, які можуть стати як тимчасовим, так і довгостроковим притулком. Йдеться про ініціативу небайдужих людей, які готові поділитися власним простором, щоб підтримати тих, кому зараз найважче.

У деяких випадках це зовсім прості умови, у селах чи невеликих містечках, однак там є найголовніше: дах над головою, тепло і турбота. Один із будинків розташований поруч із залізничною станцією і зупинкою громадського транспорту.

У ньому є три місця для сну, пічне опалення, зручності надворі. Власники відкриті до співпраці з родинами або окремими людьми без шкідливих звичок, які потребують тимчасового прихистку.

Інший варіант, де надають безкоштовне житло для ВПО у Харкові - у Лозівському районі. Це дім для чоловіка, бажано бджоляра. Тут є пічне опалення, дрова, ділянка під сад або город.

Люди, які пропонують пожити, навіть готові допомогти з оформленням статусу переселенця. Є й варіант для мами з дитиною. У цьому випадку власники нерухомості готові підтримувати навіть в харчуванні. Комунальні послуги оплачувати не потрібно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: хто може отримати більше у Харкові.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців у Харкові: кому готові надати безкоштовне житло та платити від 12500 грн, перелік вакансій.