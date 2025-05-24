Местные жители активно предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, поэтому люди, которые бежали от войны, могут получить убежище.

Переселенцы, потерявшие дома или вынужденные покинуть свои города из-за войны, часто ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове , сообщает Politeka.

И такие варианты действительно есть, ведь мы проанализировали предложения на платформе OLX и нашли бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове с разными условиями.

Итак, в мае появилось несколько предложений, которые могут стать как временным, так и долгосрочным убежищем. Речь идет об инициативе неравнодушных людей, готовых поделиться собственным пространством, чтобы поддержать тех, кому сейчас труднее всего.

В некоторых случаях это совсем простые условия, в селах или небольших городках, однако там самое главное: крыша над головой, тепло и забота. Один из домов расположен рядом с железнодорожной станцией и остановкой общественного транспорта.

В нем есть три места для сна, печное отопление, удобства на улице. Владельцы открыты к сотрудничеству с семьями или отдельными людьми без вредных привычек, нуждающихся в временном убежище.

Другой вариант, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове – в Лозовском районе. Это дом для мужчины, желательно пчеловода. Здесь есть печное отопление, дрова, участок под сад или огород.

Люди, предлагающие пожить, даже готовы помочь с оформлением статуса переселенца. Есть и вариант для мамы с ребёнком. В этом случае владельцы недвижимости готовы поддерживать даже в питании. Коммунальные услуги оплачивать не нужно.

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