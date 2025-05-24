Надбавка до пенсії у 2025 році нараховується автоматично при досягненні певного віку та при отриманні особливого статусу.

Надбавка до пенсії у 2025 році надається пенсіонерам залежно від віку та особливого статусу, який діє в Україні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, хто може розраховувати на додаткові гроші.

Надбавка до пенсії у 2025 році нараховується автоматично після досягнення відповідного вікового порогу — звертатися до ПФУ особисто не потрібно. Виплати починають надходити з дня, що настає після дня народження, тому у перший місяць надбавка виплачується пропорційно кількості днів до його завершення.

Скільки доплачують

70 до 74 років — до 300 грн щомісяця;

75 до 79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Якщо пенсіонер вже отримує доплату за віком, то при досягненні наступної вікової категорії розмір виплат автоматично збільшується.

Також громадяни, які мають звання «Почесний донор України» — тобто безкоштовно здали не менше 40 доз крові або 60 доз плазми — мають право на щомісячну надбавку до пенсії у 2025 році. Її розмір становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302,80 грн (при мінімумі 3 028 гривень).

Для пенсіонерів віком від 80, які потребують постійного стороннього догляду, передбачена додаткова щомісячна сума у розмірі 944 гривні. Виплата надається за умови, що:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

пенсія призначена за віком;

особа проживає самостійно, без опіки родичів або опікунів;

є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує потребу в догляді.

Зверніть увагу, що ця виплата не призначається пенсіонерам з інвалідністю, адже вони вже отримують інші соціальні виплати.

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