Надбавка к пенсии в 2025 году начисляется автоматически при достижении определенного возраста и при получении особого статуса.

Надбавка к пенсии в 2025 году предоставляется пенсионерам в зависимости от возраста и особого статуса, действующего в Украине, сообщает Politeka.net.

Рассказываем кто может рассчитывать на дополнительные деньги.

Надбавка к пенсии в 2025 году начисляется автоматически после достижения соответствующего возрастного порога – обращаться в ПФУ лично не нужно. Они начинают поступать со дня, наступающего после дня рождения, поэтому в первый месяц прибавка выплачивается пропорционально количеству дней до завершения.

Сколько доплачивают

70 до 74 лет – до 300 грн ежемесячно;

75 до 79 лет – до 456 грн;

80 лет и старше – до 570 грн.

Если украинец уже получает доплату по возрасту, то при достижении следующей возрастной категории размер автоматически увеличивается.

Также граждане, имеющие звание «Почетный донор Украины» , то есть бесплатно сдали не менее 40 доз крови или 60 доз плазмы, имеют право на ежемесячную прибавку. Ее размер составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 грн (при минимуме 3028 гривен).

Для пенсионеров в возрасте от 80 человек , нуждающихся в постоянном постороннем уходе, предусмотрена дополнительная ежемесячная сумма в размере 944 гривны. Выплата предоставляется при условии, что:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

пенсия назначена по возрасту;

лицо проживает самостоятельно, без попечения родственников или опекунов;

есть заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающей потребность в уходе.

Обратите внимание, что выплата не назначается пенсионерам с инвалидностью, ведь они уже получают другие социальные выплаты.

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