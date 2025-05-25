Місцевим мешканцям показали графік відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Запоріжжі, тож розповідаємо деталі.

Відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Запоріжжі зачепить одразу кілька адрес у різних частинах міста, повідомляє Politeka.

За повідомленням місцевих служб, планується відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Запоріжжі відразу в кілької районах.

На проспекті Героїв Національної гвардії в одній із багатоповерхівок стався прорив у перекритті. Через це бригада комунального підприємства терміново зупинила подачу до стояка, який дає водопостачання кільком квартирам.

Роботи на цьому участку почали ще 23 числа, а завершити планують до вечора понеділка, якщо не виникне додаткових ускладнень. Інший випадок стався на Аваліані. Тут мешканцям доведеться терпіти незручності через вимогу рятувальників. У Водоканалі пояснили, що ДСНС звернулося із проханням перекрити задля безпеки.

Орієнтовна дата відновлення, це аж наступна середа. Також відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Запоріжжі заплановане на вулиці Олександрівській, де схожа ситуація. Там водопостачання припинене через технічні причини, які також пов’язані з втручанням рятувальних служб.

Очікується, що обмеження діятиме щонайменше до кінця першого місяця літа. Усі роботи ведуться згідно з технічними регламентами, тож комунальники обіцяють повертати постачання поступово, у міру завершення ремонтів.

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