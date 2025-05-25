Местным жителям показали график отключения воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожье, поэтому рассказываем детали.

Отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожье затронет сразу несколько адресов в разных частях города, сообщает Politeka.

По сообщению местных служб, планируется отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожье сразу в нескольких районах.

На проспекте Героев Национальной гвардии в одной из многоэтажек произошел прорыв в перекрытии. Поэтому бригада коммунального предприятия срочно остановила подачу к стояку, который дает водоснабжение нескольким квартирам.

Работы на этом участке начали еще 23 числа, а завершить планируется к вечеру понедельника, если не возникнет дополнительных осложнений. Другой случай произошел на Авалиане. Здесь жителям придется терпеть неудобства по требованию спасателей. В Водоканале объяснили, что ГСЧС обратилось с просьбой перекрыть ради безопасности.

Ориентировочная дата восстановления, это следующая среда. Также отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожье запланировано на улице Александровской, где похожая ситуация. Там водоснабжение прекращено по техническим причинам, также связанным с вмешательством спасательных служб.

Ожидается, что ограничение будет действовать, по меньшей мере, до конца первого месяца лета. Все работы ведутся согласно техническим регламентам, поэтому коммунальщики обещают возвращать поставки постепенно, по мере завершения ремонтов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Також Politeka писала, Подорожание консервов в Запорожье: ценники снова подскочили, сколько стоят популярные товары.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.