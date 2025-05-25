Місцеві мешканці зіштовхнулися із відключенням води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києві, тож розповідаємо, як довго ще потрібно чекати відновлення.

Відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києві відбувається у рамках щорічних робіт, пов’язаних із підготовкою теплових мереж до опалювального сезону, повідомляє Politeka.

"Київтеплоенерго" каже, що така практика звична, запланована і навіть корисна. Але мешканці, як завжди, реагують емоційно, адже залишитися без гарячого душу в кінці весни та на початку літа - не надто приємна перспектива.

Згідно з офіційною інформацією, у столиці тривають відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києві через гідравлічні випробування. Їх мета перевірити, як мережі витримують підвищений тиск. Якщо десь прорве, то краще, щоб це сталося зараз, а не посеред зими, наголошують експерти.

Фахівці тестують одразу кілька теплоджерел. Усе розпочалося ще 14 числа і триватиме щонайменше 14 днів на кожній окремій ділянці. Тож відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Києві передбачають, що повернення теплого душу відбудеться 27,28 числа.

Цього разу водопостачання тимчасово зникло в багатьох районах, зокрема в Оболонському, Подільському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Дарницькому.

Компанія попереджає, що навіть попри запланований графік, водопостачання можуть повернути не одразу. Якщо під час перевірок виявлять пошкодження, доведеться проводити додаткові ремонти, а це означає, що деякі будинки можуть терпіти нежручності довше.

Останні новини:

Нагадаємо, Найдешевші квартири в Києві: яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну, фото.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Києві: через нову платіжку доведеться доплатити 1000 грн.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області: як взяти участь у програмі.