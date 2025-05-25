Местные жители столкнулись с отключением воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Киеве, поэтому рассказываем, как долго еще нужно ждать восстановления.

Отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Киеве происходит в рамках ежегодных работ, связанных с подготовкой тепловых сетей к отопительному сезону, сообщает Politeka.

"Киевтеплоэнерго" говорит, что такая практика привычна, запланирована и даже полезна. Но жители, как всегда, реагируют эмоционально, ведь остаться без горячего душа в конце весны и начале лета – не слишком приятная перспектива.

Согласно официальной информации, в столице продолжаются отключения воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Киеве из-за гидравлических испытаний. Их цель проверить, как сети выдерживают завышенное давление. Если где-то прорвет, то лучше, чтобы это произошло сейчас, а не среди зимы, отмечают эксперты.

Специалисты тестируют сразу несколько теплоисточников. Все началось еще 14 числа и продлится минимум 14 дней на каждом отдельном участке. Отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Киеве предполагают, что возвращение теплого душа состоится 27,28 числа.

На этот раз водоснабжение временно исчезло во многих районах, в частности, в Оболонском, Подольском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Соломенском и Дарницком.

Компания предупреждает, что даже несмотря на планируемый график, водоснабжение могут вернуть не сразу. Если во время проверок будут обнаружены повреждения, придется проводить дополнительные ремонты, а это значит, что некоторые дома могут терпеть нежручности дольше.

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