Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області з червня викликало хвилю обговорень.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області з червня викликало обурення серед жителів села Вільне, повідомляє Politeka.

За інформацією з телемарафону "Єдині новини", тут жителі будуть змушені платити 78 гривень за кубометр.

Мешканці Губиниської громади вже почали отримувати оновлені платіжки з новим тарифним планом, хоча якість води, за їхніми словами, залишає бажати кращого — вона непридатна як для споживання, так і для поливу.

У документах зазначено, що вода відповідає гігієнічним нормам, але навіть місцева влада визнала: вона не є питною. Мешканці обурені тим, що повинні сплачувати майже 80 грн за куб, у той час як у сусідньому селі Зарічне тариф становить 60 грн. До того ж КП, яке постачає воду, має понад 100 тисяч гривень боргів, адже сплачують лише 30% населення.

Питну воду люди змушені купувати окремо, а для поливу користуються дощовою або з криниці. Селяни скаржаться, що після використання води з централізованої мережі земля тріскається, а полуниця гине. У відповідь на звернення голова громади Петро Єрьомінко пообіцяв винести питання на бюджетну комісію.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області з червня викликало хвилю обговорень і стало важким тягарем для сільського населення, яке вимагає прозорості та перегляду ціни.

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