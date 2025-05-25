Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области с июня вызвало волну обсуждений.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области с июня вызвало возмущение жителей села Вольное, сообщает Politeka.

По информации из телемарафона "Единые новости", здесь жители будут вынуждены платить 78 гривен за кубометр.

Жители Губинисского общества уже начали получать обновленные платежки с новым тарифным планом, хотя качество воды, по их словам, оставляет желать лучшего — она непригодна как для потребления, так и для полива.

В документах указано, что вода соответствует гигиеническим нормам, но даже местные власти признали: она не является питьевой. Жители возмущены тем, что должны платить почти 80 грн за куб, в то время как в соседнем селе Заречное тариф составляет 60 грн. К тому же КП, которое снабжает водой, имеет более 100 тысяч гривен долгов, ведь платят только 30% населения.

Питьевую воду люди вынуждены покупать отдельно, а для полива пользуются дождевой или из колодца. Крестьяне жалуются, что после использования воды из централизованной сети земля трескается, а клубника погибает. В ответ на обращение глава общины Петр Еременко пообещал вынести вопрос на бюджетную комиссию.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области с июня вызвало волну обсуждений и стало тяжелым бременем для сельского населения, требующего прозрачности и пересмотра цены.

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