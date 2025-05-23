Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не передбачається, проте мешканці багатоквартирних будинків отримають третю платіжку, повідомляє Politeka.net.
Українцям варто готуватися до нових витрат за комунальні послуги — з’явиться третя квитанція, що стосується обслуговування газових мереж.
Підвищення тарифів на газ у Дніпрі, проте нова платіжка прийде в поштові скриньки. Йдеться про рахунок за перевірку технічного стану внутрішньобудинкових газових комунікацій та обладнання. Як пояснюють у компанії «Газмережі», ця послуга включає огляд трубопроводів, з’єднань, вентилів і загальну оцінку безпеки системи газопостачання. Її мета — запобігання аваріям, витокам блакитного палива та забезпечення надійного постачання ресурсу до осель.
Як часто проводитимуть обстеження
Періодичність залежить від віку будинку:
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якщо будівлі менше 25 років — перевірка проводиться раз на 5 років;
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якщо понад 25 років — раз на 3 роки.
Скільки це коштує
Сума залежить від багатьох факторів: кількості мешканців, технічних характеристик будинку та обсягу робіт. За наявними даними, вартість коливатиметься від 100 до 1 000 гривень на квартиру.
Це означає, що вже в травні комунальні витрати для багатьох родин зростуть — у середньому на 500–1 000 гривень.
Що змінюється для споживача
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З’являється нове фінансове зобов’язання — платіжка за технічне обслуговування.
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Загальна сума у квитанціях за травень помітно збільшиться.
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Структура оплати за газ зміниться: тепер вона включатиме споживання, розподіл і техобслуговування.
Представники газових компаній наголошують поки підвищення тарифів на газ у Дніпрі не буде.
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