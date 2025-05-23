Повышение тарифов на газ в Днепре, однако новая платежка придет в почтовые ящики.

Повышение тарифов на газ в Днепре не предполагается, однако жильцы многоквартирных домов получат третью платежку, сообщает Politeka.net.

Украинцам следует готовиться к новым расходам за коммунальные услуги — появится третья квитанция по обслуживанию газовых сетей.

Повышение тарифов на газ в Днепре, однако, новая платежка придет в почтовые ящики. Речь идет о счете за проверку технического состояния внутридомовых газовых коммуникаций и оборудования. Как поясняют в компании «Газсети», эта услуга включает в себя осмотр трубопроводов, соединений, вентилей и общую оценку безопасности системы газоснабжения. Ее цель — предотвращение аварий, утечек голубого топлива и обеспечение надежной поставки ресурса в дома.

Как часто будут проводить обследование

Периодичность зависит от возраста дома:

если здания менее 25 лет – проверка проводится раз в 5 лет ;

если более 25 лет – раз в 3 года.

Сколько это стоит

Сумма зависит от многих факторов: количества жильцов, технических характеристик дома и объема работ. По имеющимся данным, стоимость будет колебаться от 100 до 1000 гривен на квартиру.

Это значит, что уже в мае коммунальные расходы для многих семей возрастут в среднем на 500–1 000 гривен.

Что меняется для потребителя

Появляется новое финансовое обязательство – платежка за техническое обслуживание.

Общая сумма в квитанциях за май заметно увеличится .

Структура оплаты газа изменится: теперь она будет включать потребление, распределение и техобслуживание.

Представители газовых компаний подчеркивают, пока повышения тарифов на газ в Днепре не будет.

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